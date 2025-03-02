الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

ضبط 3 سائقين لآدائهم حركات استعراضية بالسيارات على كوبري الساحل

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصـل الإجتماعى يظهر خلاله قائدى 3 سيارات يقومون بآداء حركات إستعراضية بالقاهرة.

وكانت  أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله قائدى 3 سيارات يقومون بآداء حركات إستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف أعلى كوبرى الساحل بالقاهرة، وقيام أحدهم بفتح الباب الأمامى للسيارة أثناء سيرها مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

 

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وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات وقائديها 3 أشخاص – مقيمين بالجيزة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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