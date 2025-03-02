ضبط 3 سائقين لآدائهم حركات استعراضية بالسيارات على كوبري الساحل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـل الإجتماعى يظهر خلاله قائدى 3 سيارات يقومون بآداء حركات إستعراضية بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى يظهر خلاله قائدى 3 سيارات يقومون بآداء حركات إستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف أعلى كوبرى الساحل بالقاهرة، وقيام أحدهم بفتح الباب الأمامى للسيارة أثناء سيرها مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات وقائديها 3 أشخاص – مقيمين بالجيزة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

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