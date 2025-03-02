الداخلية تطلق مبادرة لتوزيع المساعدات العينية على الأسر الأولى بالرعاية (فيديو)

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأولي بالرعاية بمختلف المحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد





جاء ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، لدعم أهالينا ، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..

مبادرة لمأمورى مراكز وأقسام الشرطة



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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