مصرع شاب في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالغربية

شهدت مستشفى جامعة طنطا، محافظة الغربية، اليوم، وفاة شاب يدعي "محمد رزه" في العقد الرابع، متأثر بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، نتيجة انفجار انبوبه بوتاجاز، داخل شقته السكنية بالمحلة الكبرى، وذلك بعد ٦ ايام من الحادث، وتدهورت حالته الصحية حتى توفي صباح اليوم.

أحداث الواقعة

وشهدت منطقة سوق اللبن التابعة لقسم أول المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث تسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية في اندلاع حريق، أسفر عن إصابة أب وأم وطفليهما بحروق خطيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار داخل شقة سكنية بدائرة قسم أول المحلة الكبرى. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة الأربعة بحروق من درجات متفاوتة، وتم نقلهم

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