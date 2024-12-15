الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالغربية

وفاة شاب إثر انفجار
وفاة شاب إثر انفجار انبوبه بوتاجاز في الغربية

شهدت مستشفى جامعة طنطا، محافظة الغربية، اليوم، وفاة شاب يدعي "محمد رزه"  في العقد الرابع، متأثر بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، نتيجة انفجار انبوبه بوتاجاز، داخل شقته السكنية بالمحلة الكبرى، وذلك بعد ٦ ايام من الحادث، وتدهورت حالته الصحية حتى توفي صباح اليوم.

محافظ الغربية: شبراملس تحولت لنموذج تنموي

حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة السنطة في الغربية (صور)

أحداث الواقعة 
وشهدت منطقة سوق اللبن التابعة لقسم أول المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث تسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية في اندلاع حريق، أسفر عن إصابة أب وأم وطفليهما بحروق خطيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار داخل شقة سكنية بدائرة قسم أول المحلة الكبرى. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة الأربعة بحروق من درجات متفاوتة، وتم نقلهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: شبراملس تحولت لنموذج تنموي

حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة السنطة في الغربية (صور)

وفاة أحد المصابين في حادث اشتعال النيران بتروسيكل فى طنطا

مصرع شخص وإنقاذ زوجته في سقوط سيارته بترعة القاصد في طنطا

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2025 وموعد صرفها

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت

أبناء نبيل الحلفاوي بعد وفاته: ربنا استجاب لدعائه ولم يعانِ طويلا مع المرض

منوعات

المزيد

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية