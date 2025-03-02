الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

خناقة مع زوجها، الأمن يكشف لغز اختفاء سيدة الأقصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بشأن تغيب إحدى السيدات بمحافظة الأقصر.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن تغيب إحدى السيدات بالأقصر.

 اختفاء سيدة الأقصر 

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر بلاغا  من (أحد الأشخاص) بغياب نجلته (ربة منزل)عقب تركها مسكن الزوجية.

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وتم رجال البحث الجنائى من تحديد مكان تواجدها بمحافظة القاهرة، والتى أكدت مغادرة منزلها بمحض إرادتها إثر خلافات زوجية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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