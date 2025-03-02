مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

أقدم مواطن على إشعال النار في نفسه أمام مسجد بالحي الثالث بمنطقة الشيخ زايد في ظروف غامضة، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة حرجة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بقيام شخص بأشعال النيران في نفسه أمام مسجد بالحي الثالث بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام شخص بإضرام النيران في نفسه، ما تسبب فى إصابته بحروق فى أماكن متفرقة من جسده ، قبل أن يتمكن بعض المواطنين من إطفاء النيران.. وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وهنا وحب التحذير من خطورة الاقدام على التخلص من النفس، لأن الحياة هي هبة من الله تعالى، وهي فرصة ثمينة لا تعوض، قد تمر بظروف صعبة وأوقات عصيبة تشعر فيها باليأس والألم، ولكن تذكر أن هذه اللحظات مؤقتة، وأن بعد العسر يأتي اليسر.

والتخلص من النفس ليس حلاً، بل هو خسارة كبيرة. أنت لست وحدك، فهناك دائمًا من يهتم لأمرك ويستمع إليك. لا تتردد في طلب المساعدة من الأهل، الأصدقاء، أو المختصين، وهناك من يستطيع أن يساندك ويساعدك على تجاوز هذه المحنة.

وإذا كنت تعاني من أفكار انتحارية، تواصل مع، خطوط المساعدة النفسية والمستشفيات أو المراكز النفسية المتخصصة والأشخاص المقربين الذين تثق بهم.

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