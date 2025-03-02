الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

مصرع طفلتين فى حريق شقة بالدقهلية

حريق شقة
حريق شقة

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، فى حريق شقة سكنية بمحافظة الدقهلية.

حريق شقة بالدقهلية 

تلقى مأمور مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في شقة ملك “محمد. أ”، خلف السجل المدنى بمدينة دكرنس.

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وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى باقي العقار.

وبالمعاينة أسفر الحريق عن مصرع جنا محمد أبو السعود، 7 سنوات، وشقيقتها جودي، 17 سنة، حيث تم العثور على جثتيهما متفحمتين داخل الشقة، كما أصيب محمود إبراهيم أبوبكر أحمد، 21 عامًا، بحالة اختناق أثناء محاولته المساعدة في إطفاء النيران، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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