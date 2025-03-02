الأحد 02 مارس 2025
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لحظة انفجار أنبوب غاز في مول شهير بالقاهرة (فيديو)

لحظة انفجار أنبوب
لحظة انفجار أنبوب غاز بالشروق، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة لانفجار أنبوبة بوتاجاز، الذي وقع داخل مخبز في أحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، أمس السبت، وقبل إفطار أول أيام رمضان.

انفجار أنابيب غاز بمول في الشروق


ويظهر الفيديو انفجار شديد في مول شهير، أسفر عن حريق هائل، وذلك بسبب انفجار أنبوب الغاز، في أحد المولات خلف دار مصر  قبل الإفطار بلحظات في مدينة الشروق.

حريق هائل بالشروق، فيتو
حريق هائل بالشروق، فيتو


ووقع الانفجار قبل الإفطار، أمس أول يوم في رمضان، بلحظات، حيث انفجرت 4 أنابيب غاز بجوار سكن دار مصر في مدينة الشروق، في فرن للخبز، قبل لحظات من أذان المغرب في  أول أيام رمضان.
ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة في السيطرة على حريق نشب نتيجة انفجار أسطوانات الغاز، في المول الشهير بجوار مشروع دار مصر في مدينة الشروق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أثار الانفجار حالة من الذعر بين شكان المنطقة، الذين طالبوا بأن يكون هناك إشراف على السلامة الأمنية للمباني وأيضًا طالبوا بأن يقوم الأمن الصناعي باتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة.

 السيطرة على حريق هائل بالشروق


جاء ذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع انفجار داخل المول، مما استدعى تحركًا سريعًا من الجهات المختصة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.


وفرض رجال الحماية المدنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل، الذي شب في أحد المولات التجارية، بسبب انفجار أنبوبة الغاز، دون خسائر في الأرواح.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تم الاستماع إلى أقوال شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
 

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