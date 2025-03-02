الداخلية توزع عبوات غذائية مجانًا بالمناطق الحضارية الجديدة بمناسبة رمضان

أطلقت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطني المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات –المحروسة – أهالينا – معًا – الخيالة).. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.

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