أخبار الاقتصاد اليوم، تحركات أسعار الذهب خلال شهري يناير وفبراير، خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي، سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم السبت 1 مارس 2025
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
حملات استدعاء السيارات تطول رينو وفولكس فاجن فى هذه الدول
قامت العاملات التجارية الشهيرة فى أمريكا وفرنسا بعمليات استدعاء لبعض الطرازات الخاصة بها نتيجة لخل فى بعض السيارات التى تؤدى إلى الخطورة على حياة بعض الركاب.
تحركات أسعار الذهب خلال شهري يناير وفبراير
ارتفعت أسعار الذهب خلال شهرى يناير وفبراير بصورة كبيرة وسط توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا بالاسواق فى تعاملات اليوم السبت، بعد ان كان يسجل نحو 4268 جنيه فى يناير الماضى.
أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 1-3-2025
تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها فى التعاملات المسائية بالأسواق المحلية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا “بيع”، 4600 جنيه “شراء”.
بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا “بيع”، 4025 جنيهًا “شراء
تفاصيل وخصائص بطاقة ميزة مسبقة الدفع من بنك القاهرة
كشف بنك القاهرة عن تفاصيل إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.
وتشمل بطاقة ميزة مسبقة الدفع خصائص ومميزات
6 أسهم تتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بدون الصفقات بنهاية الأسبوع
تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع..وجاءت كالتالي:
هل تقبل بطاقة ميزة التحويل من بطاقات الائتمان في البنك الزراعي ؟
يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.
وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.
خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي
أوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية.
اندرايف تمنح الكابتن الأعلى تحقيقًا للرحلات خلال رمضان إفطار مجاني مع عائلاتهم في الشيف بوراك
جدد اندرايف، تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلًا في مصر، التزامه نحو دعم مجتمع السائقين من خلال إطلاق مسابقة رمضانية جديدة تشمل دعوة السائقين الأكثر تحقيقًا لأعلى معدل للرحلات خلال رمضان لـ حفل إفطار مجاني في المطعم الفاخر الشهير" الشيف بوراك" في القاهرة.
الغرف العربية تبحث مع المجلس الصيني لتنمية التجارة إنشاء مناطق لوجستية متطورة
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، سبل التعاون مع REN HONGBIN رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، على رأس وفد من المجلس.
سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم السبت 1 مارس 2025
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا