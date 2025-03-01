أخبار الاقتصاد اليوم، تحركات أسعار الذهب خلال شهري يناير وفبراير، خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي، سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم السبت 1 مارس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قامت العاملات التجارية الشهيرة فى أمريكا وفرنسا بعمليات استدعاء لبعض الطرازات الخاصة بها نتيجة لخل فى بعض السيارات التى تؤدى إلى الخطورة على حياة بعض الركاب.

ارتفعت أسعار الذهب خلال شهرى يناير وفبراير بصورة كبيرة وسط توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا بالاسواق فى تعاملات اليوم السبت، بعد ان كان يسجل نحو 4268 جنيه فى يناير الماضى.

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها فى التعاملات المسائية بالأسواق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا “بيع”، 4600 جنيه “شراء”.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا “بيع”، 4025 جنيهًا “شراء

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.

وتشمل بطاقة ميزة مسبقة الدفع خصائص ومميزات

تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع..وجاءت كالتالي:

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

أوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية.



جدد اندرايف، تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلًا في مصر، التزامه نحو دعم مجتمع السائقين من خلال إطلاق مسابقة رمضانية جديدة تشمل دعوة السائقين الأكثر تحقيقًا لأعلى معدل للرحلات خلال رمضان لـ حفل إفطار مجاني في المطعم الفاخر الشهير" الشيف بوراك" في القاهرة.

بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، سبل التعاون مع REN HONGBIN رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، على رأس وفد من المجلس.

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، استقرارا في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

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