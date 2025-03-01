تحركات أسعار الذهب خلال شهري يناير وفبراير، وعيار 24 يسجل هذا الرقم

ارتفعت أسعار الذهب خلال شهرى يناير وفبراير بصورة كبيرة وسط توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا بالاسواق فى تعاملات اليوم السبت، بعد ان كان يسجل نحو 4268 جنيه فى يناير الماضى.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا “بيع” فى تعاملات اليوم بعد ان كان يسجل 3735 جنيها فى بداية العام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، 3471 جنيها “بيع اليوم السبت بعد ان كان يسجل نحو 3201 فى بداية العام الجارى.

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع لعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

عمليات الشراء للبنوك المركزية

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًّا.

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