حملات استدعاء السيارات تطول رينو وفولكس فاجن فى هذه الدول

قامت العاملات التجارية الشهيرة فى أمريكا وفرنسا بعمليات استدعاء لبعض الطرازات الخاصة بها نتيجة لخل فى بعض السيارات التى تؤدى إلى الخطورة على حياة بعض الركاب.

حملة استدعاء فولكس فاجن فى الولايات المتحدة

حيث استدعت شركة فولكسفاجن الألمانية نحو 60 ألفًا و490 من سياراتها في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة فنية قد تؤدي إلى تعريض حياة الركاب للخطر.

تشمل قائمة الطرازات المستدعاة "آي دي 4" الكهربائية ID.4، وأودي "كيو 4 إي ترون" الكهربائية Audi Q4 e-Tron، والنسخة الرياضية من "كيو 4 إي ترون" الكهربائية.

سيارات رينو فى فرنسا

فى الوقت نفسه استدعت وسحبت مجموعة "رينو" للسيارات الفرنسية أكثر من 15 ألف سيارة كهربائية بسبب أعطال محتملة على نطاق واسع في التشغيل.

علامة رينو الفرنسية

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشركة استدعت 15 ألف و722 سيارة كهربائية من طراز "ار5" التي بدأ تسويقها في خريف 2024، للخضوع إلى عمليات تحديث للبرنامج الالكتروني.

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