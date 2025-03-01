السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

تفاصيل وخصائص بطاقة ميزة مسبقة الدفع من بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.

وتشمل  بطاقة ميزة مسبقة الدفع خصائص ومميزات كالتالي:


- تصدر البطاقة بدون اسم ويتم تنشيط البطاقة وتسليمها للعميل في الحال ​.
- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.
- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع، ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.
- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن 15 سنة
-وتصدر البطاقة من سن 10 سنوات تحت ولاية الأب أو وصاية الأم بحسب الأحوال ويقوم طالب الإصدار بالتوقيع على طلب الإصدار ​.
- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الآمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم ادخاله فى المعاملة حتى تتم.
- يتم استخدام الرقم السري PIN في عمليات الشراء
- تستخدم البطاقة على شبكة الأنترنت ويتم تأمين المعاملات بخدمة الـ Secure Code
- تصدر البطاقة لا تلامسيةContactless   
- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.
- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.
- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى.

وبالنسبة لقائمة المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع فهي كالآتي:


المستندات المطلوبة
استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي
مصاريف الإصدار 50 جم / لا يوجد إضافى 
 

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