أخبار الاقتصاد اليوم: تحركات أسعار الذهب خلال الأيام الأولى من العام الجديد.. 230.5 ألف مستثمر جديد بالبورصة في 2024.. ونجيب ساويرس يكشف مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك في مستهل زيارته إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا، إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 380.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.330 مليون ورقة منفذة على 369 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 399.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4.351 مليون ورقة منفذة على 324 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

واستحوذت الأسهم على 3.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.62 % خلال الأسبوع.

يقدم البنك الأهلي المصري فيزا المشتريات 2025 للعملاء بعدد من المزايا والشروط التي تحدد عملية الإصدار في كافة فروع البنك المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وكشف البنك الأهلي عن تفاصيل بطاقات الائتمان المقدمة من البنك للعملاء فيزا المشتريات 2025.

تباينت توقعات أسعار الفائدة حول العالم خلال العام الجاري 2025، وذلك تزامنا مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتطبيق سياسته الجديدة.

حيث قد تؤدي سياسات ترامب التي يحتمل أن تزيد معدلات التضخم إلى تقليص قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على مواجهة التحديات، ما يدعم خفض محدود في أسعار الفائدة، ويواجه بنك إنجلترا تحديات مشابهة أيضا.

وتتجه أوروبا نحو سياسة التيسير النقدي عبر سلسلة تخفيضات في الفائدة وفي المقابل يُعتبر بنك اليابان الوحيد بين البنوك المركزية الذي يُرجح أن يرفع أسعار الفائدة.

أعلنت صانعة السيارات الكهربائية تسلا Tesla عن استدعاء 239 ألف سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح خلل برمجي يؤثر على عرض الصورة من الكاميرا الخلفية، ما قد يسبب مشاكل في رؤيتها.

وفي بيان صادر أوضحت الشركة أن عددًا محدودًا من السيارات تأثر بسبب ماس كهربائي في لوحة التحكم، ما يتسبب في تعطيل الكاميرا الخلفية.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه جار دراسة إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر استدامة الشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة،وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي..

قالت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، أن عام 2024 شهد ارتفاع المتوسط اليومي لقيم التداولات، حيث سجلت الأسهم المقيدة أعلى متوسط تداول يومي خلال شهر فبراير مسجلة 6.33 مليار جنيه شاملة الصفقات و6.31 مليار جنيه بدون صفقات، في حين شهد شهر مارس أعلى متوسط يومي لأذون الخزانة بقيمة 84.8 مليار جنيه.

يبحث الملايين من عملاء البنوك عن مميزات واستخدامات الحساب الجاري 2025.

ويعد فتح الحساب الجاري واحدا من الخدمات والمنتجات التي تقدمها كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، خلال الفترة الماضية، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، أدى إلى تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وبالتالى زيادة الإنتاج فى القطاعين الزراعى والصناعى وتوفير مختلف السلع والبضائع وتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من الجانب الحكومى فى هذا الشأن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على تحفيز المستثمرين المصريين وأصحاب الأعمال فى القطاعين الزراعى والصناعى إلى التوسع وبناء الشراكات الجديدة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عن طريق جذب استثمارات خارجية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الصادرات الزراعية والصناعية خاصة ما يتعلق بالسلع ذات القمة المضافة والتى تستهدف زيادة نسبة التصنيع الزراعى على حساب تصدير المحاصيل الزراعية الخام.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية، وتأثيرها على الإبداع في المستقبل.

وقال المهندس نجيب ساويرس، خلال مشاركته في قمة المليار متابع 2025: إن تطورات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في كل مناحي الحياة يقتل اللمسة الإنسانية، وذلك بحسب “سكاي نيوز” عربية.

وتابع: “في المستقبل القريب قد نشاهد فيلمًا كاملًا منتجًا بالذكاء الاصطناعي، بدون وجود أي ممثل أو تدخل إنساني، وقد نرى لوحة في معرض فني من إنتاج الذكاء الاصطناعي”.

بلغ مقدار الزيادة فى سعر جرام الذهب على مدار عشرة أيام ماضية نحو 45 جنيها فى الجرام 21 الأكثر انتشار فى السوق المحلى داخل الاسواق حيث وصل سعر الجرام نحو 3780 جنيها فى آخر تحديث له.

وسجل حجم الزياد فى جرام 24 داخل الأسواق المحلية نحو 52 جنيها حيث كان يسجل نحو4268 جنيه فى بداية العام ووصل إلى مستويات 4320 جنيه داخل الأسواق اليوم.

أما على مستوى الأونصة العالمية فقد سجلت 2687 دولار للأونصة بعد أن كانت تسجل نحو 2626 دولار فى بداية العام بزيادة تصل إلى 61 دولارا فى البورصة العالمية.

استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.