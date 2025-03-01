اندرايف تمنح الكابتن الأعلى تحقيقًا للرحلات خلال رمضان إفطار مجاني مع عائلاتهم في الشيف بوراك

جدد اندرايف، تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلًا في مصر، التزامه نحو دعم مجتمع السائقين من خلال إطلاق مسابقة رمضانية جديدة تشمل دعوة السائقين الأكثر تحقيقًا لأعلى معدل للرحلات خلال رمضان لـ حفل إفطار مجاني في المطعم الفاخر الشهير" الشيف بوراك" في القاهرة.

مكافآت ثمينة للسائقين

من خلال تقديم مثل هذه المكافآت الثمينة للسائقين وعائلاتهم، تعترف شركة اندرايف بالعمل الجاد والتفاني الذي يبذله سائقوها المخلصون في عملهم بالاخص خلال ساعات العمل الشاقة في شهر رمضان، وتحفيزهم على التفوق أكثر في خدمتهم، ويؤكد هذا الالتزام بدعم وتمكين مجتمع السائقين على تفاني شركة inDrive في تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائها، مع تعزيز بيئة عمل إيجابية تحفز سائقيها على تفضيل أفضل ما لديهم.

شروط المسابقة:

سيتم دعوة أفضل السائقين البلاتينيين النشطين في القاهرة الذين سيحققون أعلى عدد من الرحلات بدءًا من 1 مارس حتى 15 مارس إلى حفل إفطار مجاني مع ثلاثة من أفراد عائلاتهم، يعكس هذا الاحتفال روح الأجواء الرمضانية التي تتسم بالعطاء والمحبة.

مسابقة اندرايف

صرح مكسيم أوسيبوف المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة قائلًا: "للمرة الثانية على التوالي في رمضان، قررت إندرايف أن تقدم للسائقين المخلصين والجادين شيئًا ثمينًا وجديدًا. الشيف بوراك هو اختيار رائع خاصة وأن المطعم تم افتتاحه حديثًا في مصر ويحظى بشعبية كبيرة بالعالم، وإنها فرصة رائعة للسائقين للاستمتاع بتجربة طعام فريدة وراقية مع عائلاتهم".

عن اندرايف:

اندرايف هى منصة عالمية لتكنولوجيا المعلومات والنقل وهي واحدة من أسرع خدمات نقل الركاب عبر الإنترنت نموًا في العالم. تتوفر خدماتها في أكثر من 88 مدينة في 48 دولة حول العالم. تم تحميل تطبيق الشركة أكثر من 280 مليون مرة.

لقد نمت inDrive، المعروفة سابقًا باسم inDriver، إلى ماهو أبعد من مجرد مشاركة الرحلات لتصبح سوقًا للخدمات الحضرية بما في ذلك النقل بين المدن وخدمات الشحن والبضائع والخدمات المحلية والتوصيل.

يقع مقر inDrive في ماونتن فيو، كاليفورنيا، وتدير مراكز إقليمية في الأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة، وتوظف أكثر من 2400 شخص. في أوائل عام 2021، حصلت inDrive على جولة استثمارية بقيمة 140 مليون دولار مع Insight Partners General Catalyst وBond Capital.

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