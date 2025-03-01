السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

هل تقبل بطاقة ميزة التحويل من بطاقات الائتمان في البنك الزراعي ؟

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

وفي السياق ذاته يبحث عملاء البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي. 

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

- استخدمها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.
- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.
- سداد  المشتريات من خلال الـ  POS في كافة المحال التجارية.
- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج فتح حساب بنكي.
- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

بطاقة ميزة البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

 

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

 

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك

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