خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي

أوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية.

وتضمنت قائمة استخدامات فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية لعملاء البنك الأهلي ما يلي:

الحد الأقصى لمبلغ الحركة الواحدة في المشتريات بالعملة الأجنبية هو الحد الائتماني للبطاقة كاملًا بما لا يزيد عن المحددات أعلاه لكل بطاقة.

في حال امتلاك أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك الأهلي المصري فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الاجنبية لكافة بطاقات العميل الائتمانية هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بحوزته.

حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات تخضع للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات أعلاه أيهما أقل.

يتم ايقاف استخدام البطاقات المصدرة من البنك الأهلي عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار البنك بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي وفقا والمحددات أعلاه.

تتضمن المحددات أعلاه % 5 عمولة استخدام بالعملة الأجنبية.

يتم احتساب كافة المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خاصية تحويل العملة الديناميكي (Dynamic Currency Conversion) ضمن محددات استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية، وبالتالي يتم احتساب عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على كافة تلك المعاملات.

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية



وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الاهلي





محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري





مزايا محفظة البنك الاهلي



• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.



• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.



• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.



• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.

• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".

• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).

• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو

بطاقة الخصم المباشر

أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

• سهولة استخدام Mobile application.

• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

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