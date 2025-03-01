السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 1-3-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها فى التعاملات المسائية بالأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا “بيع”، 4600 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا “بيع”، 4025 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3471 جنيها “بيع”، 3450 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32400 جنيهًا “بيع”، 32200 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر2024، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدِّم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2862.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:19 (بتوقيت جرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى 2873.80 دولار. وسجَّلت السبائك انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لكنها لا تزال مرتفعةً بنسبة 2.2 في المائة خلال فبراير.

في المقابل، حقق مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 في المائة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، وذلك ردًا على استمرار تدفق المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضَّل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب في البورصة اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في البورصة العالمية أسعار الذهب
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة.. وزوجته تتزوج عدوه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

خالد الجندي: لا تدعو بقول "ربنا يخليك" لهذا السبب (فيديو)

ما السر الذي يكون به الكون صالحا؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية