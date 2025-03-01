أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 1-3-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها فى التعاملات المسائية بالأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4628 جنيهًا “بيع”، 4600 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا “بيع”، 4025 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3471 جنيها “بيع”، 3450 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32400 جنيهًا “بيع”، 32200 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر2024، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدِّم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2862.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:19 (بتوقيت جرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى 2873.80 دولار. وسجَّلت السبائك انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لكنها لا تزال مرتفعةً بنسبة 2.2 في المائة خلال فبراير.

في المقابل، حقق مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 في المائة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، وذلك ردًا على استمرار تدفق المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضَّل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

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