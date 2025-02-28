الجمعة 28 فبراير 2025
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اقتصاد

الحد الأقصى للاسترداد على المشتريات من بطاقات بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة للعملاء أنه يمكن الاسترداد من بطاقات بنك القاهرة الائتمانية بنسبة ٥٪؜ على المشتريات من السوبر ماركت والمطاعم ومتاجر المخبوزات بحد أقصى 1,500 جم في الفترة من 15 فبراير إلى 15 مارس 2025.

وأوضح البنك أنه سيتم احتساب فائدة تعادل 3.42 % شهريا متناقصة، حيث يتم احتساب الفائدة علي أصل الدين المتبقي فقط.

ومن جانب آخر يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.
شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

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