الجمعة 28 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع، ضبط صاحب محل تحرش بأجنبية في المعادي، العثور على جثة عجوز مبتورة اليدين داخل منزلها ببني سويف

دونجا
دونجا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية،عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

 تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اعتداء نبيل عماد "دونجا"، لاعب نادي الزمالك، على شاب بالضرب وإصابته بجروح سطحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة في أحد شوارع منطقة التجمع، لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

 

ضبط صاحب محل تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محل لقيامة بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل بمنطقة المعادي.

 

سائق أحد تطبيقات النقل الذكى يعتدي على سيدة بسبب خلاف على مكان انتهاء الرحلة بالتجمع
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق بالتعدى على إحدى السيدات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

 

انهارت بهم السقالة، إصابة 4 عمال أثناء صب سقف مصنع بالفيوم

أصيب 4 عمال من الفيوم، في انهيار سقف أثناء الصبة الخرسانية لأحد المصانع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل اعترافات المتهمين باحتجاز زميلهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

 أدلى 4 عمال متهمين باحتجاز زميلهم داخل شقة سكنية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في مدينة السلام باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.


التحقيق في مصرع فتاة سقطت من الدور الـ13 أثناء تعليق زينة رمضان بالإسكندرية

لقيت طالبة بمحافظة الإسكندرية مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بالدور الـ13 في منطقة سيدي بشر شرق المدينة وذلك أثناء تعليقها زينة رمضان.

 

العثور على جثة مسنة مبتورة اليدين داخل منزلها ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنّة داخل منزلها بقرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.


الأجهزة الأمنية تشن حملات لإغلاق الملاهي الليلية والبارات قبل رمضان

تشن الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لإغلاق الكباريهات والكازينوهات والبارات والملاهي الليلية؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.


إيصالات أمانة وفيديو للتوثيق، ضبط 4 عمال احتجزوا زميلهم لتعثره في سداد ديونه بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة إكراه عامل على توقيع إيصالات أمانة وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.


الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلافات على شراء محل بكفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة في كفر الشيخ بسبب شراء محل.


إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بالطريق الصحراوي

أصيب 7 أشخاص فى حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى على الطريق الصحراوى المنيا.


 

 

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