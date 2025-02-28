تفاصيل اعترافات المتهمين باحتجاز زميلهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

أدلى 4 عمال متهمين باحتجاز زميلهم داخل شقة سكنية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في مدينة السلام باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال أحد المتهمين، إن المجنى عليه اقترض منه وآخر مبالغ مالية على أن يسددها فى مواعيد اتفقا عليها سويا، وانه مرور فترة تعثر عن سداد المبلغ، وعند مطالبته بتسديد المبلغ تهرب منهما.

وأضاف المتهم، أنه اتفق معا على استئجار شقة واستدراج المجنى عليه إليها وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وانهما اتفقا مع عاملين آخرين لمساعدتهما فى استدراج المجني عليه.

وتابع المتهم، انهم اتصلوا على المجنى عليه وطلبوا منه الحضور الى الشقة لعقد جلسة صلح والاتفاق على مواعيد جديدة لتسديد المبلغ المالي، مضيفا انه عند وصول المجنى عليه قاموا بتقييده وإجباره بالتوقيع علي 11 إيصال أمانة على بياض بالإكراه.

وأشار المتهم، إلى أنهم قاموا بتصوير ما حدث داخل الشقة بمقطع فيديو لوثقها.

وبمواجهة باقى المتهمين، أيدوا أقوال المتهم الأول.

تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأهالي يفيد بقيام أشخاص باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من ضبط 4 أشخاص داخل الشقة، والعثور على عامل مقيد بالحبال، كما عثر على 11 إيصال على بياض مذيلة بتوقيع المجنى عليه، وسلاح أبيض وحبل.



وبسؤال المجنى عليه أقر بسابقة اقتراضه مبلغا ماليا من اثنين من المتهمين ولدى تعثره في السداد استدرجاه للشقة محل البلاغ (مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين) بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله احتجزاه وتعديا عليه بمساعدة باقي المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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