التحقيق في مصرع فتاة سقطت من الدور الـ13 أثناء تعليق زينة رمضان بالإسكندرية

لقيت طالبة بمحافظة الإسكندرية مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بالدور الـ13 في منطقة سيدي بشر شرق المدينة وذلك أثناء تعليقها زينة رمضان.

سقوط فتاة من شرفة منزلها



وتباشر نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيق في الواقعة



تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى العقار سكنها بشارع مسجد حمزة بمنطقة أرض الفضالي ووفاتها على الفور.

اختل توازنها أثناء تعليق زينة رمضان



انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "ح.أ.ح" 17 سنة، طالبة، مسجاة بأرضية الشارع المشار إليه بها كسور وجروح متعددة بمختلف أنحاء الجسم.

ووفقًا لشهود عيان من الجيران، سقطت الفتاة من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 أثناء تعليق زينة رمضان- بحسب قولهم.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات وسؤال أسرتها لمعرفة ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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