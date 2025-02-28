إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام أتوبيس بحاجز خرساني بالطريق الصحراوي
أصيب 7 أشخاص فى حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى على الطريق الصحراوى المنيا.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الصحراوى بنطاق مركز دير مواس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص جراء اصطدام الأتوبيس بالحاجز الخرسانى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.
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