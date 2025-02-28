الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلافات على شراء محل بكفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة في كفر الشيخ بسبب شراء محل.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا تضرر إحدى السيدات من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها وأسرتها بالضرب بكفر الشيخ وإحداث إصابتهم.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول: (الشاكية وأسرتها) وطرف ثان: (أحد الأشخاص ونجليه) حول شراء أحد المحال التجارية ومُحرر بشأنها محاضر تبادلوا خلالها الاتهامات بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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