الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

إيصالات أمانة وفيديو للتوثيق، ضبط 4 عمال احتجزوا زميلهم لتعثره في سداد ديونه بالسلام

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة إكراه عامل على توقيع إيصالات أمانة وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأهالى باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم.  
 

وعلى الفور تم الانتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط (4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ) لقيامهم باحتجاز (عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) داخل الشقة وتقييده بالحبال.

 

وعثر بحوزتهم على (١١ إيصالا على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل).

 

وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة اقتراضه مبلغ مالى من إثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد استدرجاه للشقة محل البلاغ (مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين) بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما باحتجازه والتعدى عليه  بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

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وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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