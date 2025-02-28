العثور على جثة مسنة مبتورة اليدين داخل منزلها ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنّة داخل منزلها بقرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

العثور على جثة مسنة داخل منزلها ببني سويف

وكان أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، قد عثروا على جثة الأرملة "وطنية.م"، التي كانت تقيم بمفردها، حيث عثروا عليها في ظروف غامضة داخل منزلها، تبين من المعاينة الأولية أن الضحية كانت مبتورة اليدين، فيما تم الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ما يشير إلى أن الحادث ربما كان نتيجة سرقة.

وكان مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز ببا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على الجثة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين وجود آثار لقطع في يد الضحية، فيما تواصلت التحقيقات لتحديد تفاصيل الجريمة.

بُترت يديها وسُرقت مصوغاتها الذهبية

وأمرت النيابة العامة ببني سويف، بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرفها، فيما كلفت رجال البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف تحرياتها، حيث يتم الاستماع إلى أقوال الجيران والمحيطين بالضحية في محاولة لفك لغز الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، فيما يعمل رجال المباحث على جمع الأدلة المتاحة، فيما يواصلون فحص كل الاحتمالات المتعلقة بدوافع الجريمة، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة لتسريع الوصول إلى الجناة والقبض عليهم.

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