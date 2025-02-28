الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 11 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بقيمة 21 مليون جنيه

كميات من المواد المخدرة
كميات من المواد المخدرة والأسلحة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.

وفي مديرية أمن الفيوم؛ تم ضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية تخصصت فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبحوزتهم (50 كيلو جراما لمخدر الهيدرو– 15 كيلو جراما لمخدر الآيس "شابو" – 12 كيلو جراما لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش– 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات– ميزان حساس).

وفي مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته (16 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرامات لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – سلاح أبيض).
 

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وفي مديرية أمن المنيا؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة بنى مزار  وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس"شابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).
 وفي مديرية أمن مطروح؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (14,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزتهما (50 كيلو جراما لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة سيدى برانى وبحوزته (10 بنادق خرطوش).
 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (21 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.  

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