الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

سائق أحد تطبيقات النقل الذكى يعتدي على سيدة بسبب خلاف على مكان انتهاء الرحلة بالتجمع

سائق أحد تطبيقات
سائق أحد تطبيقات النقل الذكى يعتدي على سيدة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق بالتعدى على إحدى السيدات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

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وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من  (إحدى السيدات " مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) بأنها حال قيامها باستقلال السيارة  وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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