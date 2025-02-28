الأجهزة الأمنية تشن حملات لإغلاق الملاهي الليلية والبارات قبل رمضان

تشن الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لإغلاق الكباريهات والكازينوهات والبارات والملاهي الليلية؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وقال مصدر أمني: إنه يتم البدء في تنفيذ القرار منذ الليلة الأولى لحلول شهر رمضان وتستمر وحتى صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر، أن القرار يأتي ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي الليلية أو المحلات التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية، مشيرًا إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

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