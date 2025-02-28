ضبط صاحب محل تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محل لقيامة بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل بمنطقة المعادي.

التحرش بسيدة أجنبية في المعادي

وكان قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مالك محل لقيامه بالتحرش بها أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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