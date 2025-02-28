الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انهارت بهم السقالة، إصابة 4 عمال أثناء صب سقف مصنع بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 عمال من الفيوم، في انهيار سقف أثناء الصبة الخرسانية لأحد المصانع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإصابة 4 عمال، أثناء أعمال الخرسانة لسقف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بدائرة المركز، على الفور انتقلت قوات الأمن، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، أنه أثناء أعمال البناء وصب السقف الخرساني، انهارت الشدة الخشبية بمواد الخرسانة بشكل مفاجئ فوق العمال، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ العمال المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان عددا من الملفات المشتركة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 28-2-2025 في محافظة الفيوم

وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب انهيار الشدة الخشبية بالسقف الخرساني، وتحديد مسئولية المتسبب، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أعمال الخرسانة البحث الجنائي العلاج اللازم المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية بكوم اوشيم أمن الفيوم سيارات الإسعاف قوات الحماية المدنية مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

التخفيضات تصل 30%، إقبال كبير علي أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان عددا من الملفات المشتركة

الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية بنادي الفيوم لتعزيز الوعي الانتخابي

تعليم الفيوم يعلن عن حركة تنقلات بين مديري الإدارات

ads

الأكثر قراءة

استطلاع هلال رمضان من مرصد حلوان (بث مباشر)

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

السعودية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

الإخبارية: رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

منوعات

المزيد

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية