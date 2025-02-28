انهارت بهم السقالة، إصابة 4 عمال أثناء صب سقف مصنع بالفيوم

أصيب 4 عمال من الفيوم، في انهيار سقف أثناء الصبة الخرسانية لأحد المصانع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإصابة 4 عمال، أثناء أعمال الخرسانة لسقف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بدائرة المركز، على الفور انتقلت قوات الأمن، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، أنه أثناء أعمال البناء وصب السقف الخرساني، انهارت الشدة الخشبية بمواد الخرسانة بشكل مفاجئ فوق العمال، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ العمال المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب انهيار الشدة الخشبية بالسقف الخرساني، وتحديد مسئولية المتسبب، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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