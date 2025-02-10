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رياضة

محمد النني يزور بعثة آرسنال في دبي (فيديو)

محمد النني يزور بعثة
محمد النني يزور بعثة آرسنال في دبي

 حرص محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على زيارة  بعثة فريق آرسنال، التي تقيم معسكر تدريبي قصير في دبي.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اصطحب لاعبيه إلى دبي، لإقامة معسكر تدريبي في أجواء مشمسة.

وشهدت الرحلة، انضمام الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا إلى بقية زملائه، رغم غيابه عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة.

 

ويتطلع الجانرز لمواصلة السعي نحو لقب الدوري الإنجليزي، في ظل تفوق ليفربول عليهم بفارق 6 نقاط بعد مرور 24 جولة.

وظهر ضمن لاعبي آرسنال أيضا، المدافع الإنجليزي بن وايت، فضلا عن بعض الوجوه الشابة أمثال ماك دومان، البالغ من العمر 15 عاما، والحارس جاك بورتو، صاحب 16 عاما.

ولن يخوض آرسنال أي مباراة حتى 15 فبراير الجاري، حينما يخرج لمواجهة ليستر سيتي في الجولة 25 من عمر البريميرليج.

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