الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

محمد النني يقود تشكيل الجزيرة أمام النصر في الدوري الإماراتي

الجزيرة الاماراتي،
الجزيرة الاماراتي، فيتو

الدوري الإماراتي، يستضيف فريق الجزيرة الإماراتى، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد الننى، منافسه النصر مساء اليوم الأحد  ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الإماراتي.

تشكيل الجزيرة أمام النصر

ويدخل الجزيرة الإماراتى مباراته أمام النصر بتشكيل مكون من: 

تشكيل الجزيرة الأماراتي
تشكيل الجزيرة الأماراتي

موعد مباراة الجزيرة والنصر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجزيرة

كان فريق الجزيرة الإماراتى قد فاز على العروبة بنتيجة 5-4، فى المباراة التى أقيمت على استاد نادي دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإماراتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الجزيرة في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

تفاصيل مباراة الجزيرة أمام النصر

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى النصر لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يأمل الجزيرة في تحقيق فوز يدفعه إلى مراكز المقدمة.

ويسعى النصر لحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز موقعه بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدوري الإماراتي.

وفي المقابل، يطمح الجزيرة لمواصلة الضغط على فرق المقدمة خاصة أنه في آخر خمس مواجهات بين الفريقين، تمكن الجزيرة من الفوز في أربع مباريات، بينما حقق النصر انتصارًا وحيدًا، مما يمنح الفريق المضيف أفضلية معنوية قبل هذه القمة المنتظرة.

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