بمشاركة النني، الجزيرة يفوز على النصر 3-2 في الدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي، فاز فريق الجزيرة الإماراتي على مضيفه النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب راشد آل مكتوب، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

سجل هدف الجزيرة الأول اللاعب ميريز في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ثم سجل نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة 40، وعزز كيباتو بالهدف الثالث في الدقيقة 60.

أما هدفي النصر فسجلهما علي مبخوت في الدقيقة 71 وجلوبر سيكويرا ليما في الدقيقة 81.

أعلن مدرب فريق الجزيرة الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد النني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر

تشكيل الجزيرة أمام النصر

ودخل الجزيرة الاماراتى مباراته أمام النصر بتشكيل مكون من:

تشكيل الجزيرة الأماراتي

موعد مباراة الجزيرة والنصر

وأنطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجزيرة

كان فريق الجزيرة الاماراتى قد فاز على العروبة بنتيجة 5-4، فى المباراة التى أقيمت على استاد نادي دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإماراتي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 27 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر عند 26 نقطة في المركز السابع

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