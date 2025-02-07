الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

النني يقود الجزيرة للفوز على العروبة 4/5 في الدوري الإماراتي

النني
النني

فاز فريق الجزيرة الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني على نظيره العروبة بنتيجة 5ـ 4 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على إستاد نادي دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإماراتي.

وسجل أهداف فريق الجزيرة كل من: أوليفيرا وتاجير وأحمد فوزي ونبيل فقير "هدفين" في الدقائق 44 و54 و58 و65 و66. 

بينما سجل أهداف العروبة أوتابور وخلفية الحمادي "هدف ذاتي" وقويمبوو علي عيد في الدقائق 33 و62 و68 و4+90. 

وتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة في مواجهة العروبة.

تشكيل الجزيرة ضد العروبة 

ترتيب الجزيرة والعروبة في الدوري الإماراتي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجزيرة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل العروبة المركز 14 والأخير برصيد 3 نقاط فقط.

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