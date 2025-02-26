أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار البلح والتمور في رمضان 2025.. تفاصيل شهادة يوماتي الجديدة في بنك مصر.. وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسئولي شركة اتصالات العالمية، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية، حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات.

عملة pi network، بعد اقتراب البيتكوين من مستويات جديدة وملامستها الـ 100 ألف دولار أخذت أسعار العملة الرقمية في التراجع من جديد خلال الشهر الجاري، حيث سجلت مستويات أقل من 90 ألف دولار.

يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

كشف المهندس أحمد حامد سليمان، استشاري الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، أن مصر استطاعت من خلال إنشاء مركز الحوسبة السحابية ضم الحكومات بالكامل، وأرشفة 400 مليون ملف، وبذلك أصبح لدينا كمًا ضخمًا من البيانات، مؤمنة من خلال استخدام الذكاء الصناعي.

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يُنظم مؤتمرًا إعلاميًا سنويًا للحديث عن إنجازات وقرارات الدولة، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يوفر المعلومات الخاصة بالقرارات المختلفة، ويُساهم في القضاء على الشائعات.

سجلت أسعار البلح والتمور بالقرب مع حلول شهر رمضان 2025؛ تباينًا ملحوظًا، إذ يختلف سعر البلح الناشف عن الرطب والنصف جاف، فضلًا عن تباين أسعار التمور المعبأة والسائبة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي.

تعتبر القرارات الاستثمارية الذكية في تداول الأسواق المالية نتاجًا لتحليل دقيق وفهم عميق للأحداث الاقتصادية العالمية. مع النمو المتسارع في التكنولوجيا المالية، أصبح من الممكن للمستثمرين الوصول إلى بيانات اقتصادية فورية تتيح لهم اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات. التقويم الاقتصادي من إكسنس هو إحدى الأدوات التي توفر معلومات شاملة حول أهم الأحداث الاقتصادية المؤثرة في الأسواق، مما يمنح المستثمرين القدرة على استغلال الفرص الاستثمارية في الوقت المناسب، وتقليل المخاطر المحتملة. سنستعرض في هذا المقال كيف يتيح التقويم الاقتصادي من إكسنس للمستثمرين التخطيط والتحليل بفعالية أكبر، وكيف يمكنهم استغلاله لتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق المالية.

طرح بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحت مسمى "يوماتي"، وهي شهادة توفر عائدًا يوميًا متغيرًا بنسبة 27% سنويًا، مما يجعلها واحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك حاليًا.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38239 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13475 نقطة.

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