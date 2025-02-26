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اقتصاد

بعد تراجع البيتكوين، pi network عملة رقمية جديدة تحقق رواجا بين المستثمرين

العملات الرقمية
العملات الرقمية

عملة pi network، بعد اقتراب البيتكوين من مستويات جديدة وملامستها الـ 100 ألف دولار أخذت أسعار العملة الرقمية في التراجع من جديد خلال الشهر الجاري، حيث سجلت مستويات أقل من 90 ألف دولار.

ويعد التراجع الجديد فى سعر البيتكوين هو أدنى مستوى للعملة الرقمية منذ منتصف نوفمبر الماضى.

وكانت العملة الرقمية قد ارتفعت بصورة كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الرئاسة لولاية جديدة.

بلغت خسائر "بتكوين" حوالي 7.6% وجرى تداولها بحوالي 88300 دولار عند الساعة 11:38 من صباح أمس في لندن.

خسائر العملات الرقمية ايثريوم وسولانا

 

الخسائر فى العملات الرقمية امتد إلى عملات أخرى مثل  "إيثريوم" و"سولانا" حوالي 10% هى اخرى.

وفى الوقت التى تحقق فيها الكثير من العملات الرقمية خسائر كبيرة إلا أن هناك عملة رقمية جديدة ظهرت على السطح تجذب اهتمام الكثير من العملاء.

عملة pi network

 

حيث تواصل Pi Network إثارة الجدل في عالم العملات الرقمية، حيث تقدم مفهومًا جديدًا يتيح للمستخدمين تعدين العملات المشفرة باستخدام هواتفهم المحمولة فقط، دون الحاجة إلى أجهزة باهظة الثمن أو استهلاك مرتفع للكهرباء، ما يجعل تعدين العملات الرقمية متاحًا لشريحة أكبر من المستخدمين.

تم إطلاق Pi Network عام 2019 على يد مجموعة من خريجي جامعة ستانفورد، بهدف إنشاء عملة رقمية يسهل على الجميع الوصول إليها. بخلاف العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين، التي تتطلب عمليات حسابية معقدة واستهلاكًا عاليًا للطاقة.

العملات الرقمية فى مصر 

 

يأتي ذلك على الرغم من أن قوانين البنوك المصرية غير ملزمة، فقد تم تشديدها في سبتمبر 2020 لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي.

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