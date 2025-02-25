الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

بـ 300 ألف إعجاب في 24 ساعة، بنك مصر يتصدر المشهد الرمضاني 2025

لقطة من الاعلان
لقطة من الاعلان

نجح بنك مصر في خطف الأنظار خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، حيث حصد إعلانه الجديد أكثر من 300 ألف إعجاب في 24 ساعة، متصدرًا الترند على يوتيوب، أنغامي، وتويتر.

الإعلان، الذي يشارك فيه الفنان تامر عاشور، لم يكن مجرد عرض ترويجي، بل كان رسالة قوية تبرز روح الإصرار، العزيمة، والتحدي التي تميز الشعب المصري. استطاع بنك مصر، كعادته، أن يلمس مشاعر الجمهور ويحيي الأمل في قدرة كل فرد على تحقيق النجاح رغم التحديات. 

وتم الاستماع للاغنيه 150 ألف مرة في 12 ساعة على أنغامي متصدرة المشهد ويسبقها أغنيتان للفنان تامر عاشور.

 

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحماس، مشيدين بجودة الإعلان ورسائله الملهمة، مما جعله حديث الساعة ومصدر إلهام للكثيرين.

بنك مصر نجح في تحويل إعلانه الرمضاني إلى حدث سنوي

 يبدو أن بنك مصر قد نجح مرة أخرى في تحويل إعلانه الرمضاني إلى حدث سنوي منتظر يترقبه الجمهور بشغف، مؤكدًا مكانته كواحد من أكثر العلامات التجارية تأثيرًا في مصر.

ويتصدر الفنان تامر عاشور المشهد علي أنغامي ويحظي بالمركز الأول والتاني والثالث متضمنه إعلان بنك مصر.

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التواصل الاجتماعي الفنان تامر عاشور رواد مواقع التواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنك مصر
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