ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة بقيمة 25 % على منتجات الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي.

وتصل الرسوم الجمركية الجديدة التى يعتزم فرضها دونالد ترامب نحو 26% وذلك على كافة المنتجات الواردة من جانب الاتحاد الأوروبي.

المنتجات التى تفرض عليها الرسوم الجمركية

واستكمل الرئيس الامريكى ترامب أن الرسوم ستفرض على السيارات ومنتجات أخرى، مضيفا أن التفاصيل الإضافية بشأن هذه الخطوة ستعلن في وقت لاحق.

الغرض من الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية هي نوع من الضرائب المفروضة على المنتجات التي يجرى شحنها عبر الحدود ويقوم بضبطها السلطات الجمركية في كل بلد/منطقة. الغرض من فرض الرسوم الجمركية هو الحفاظ على المنافسة العادلة بين البضائع المستوردة والمحلية.

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