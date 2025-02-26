الأربعاء 26 فبراير 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن شهادة يوماتي الجديدة في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحت مسمى "يوماتي"، وهي شهادة توفر عائدًا يوميًا متغيرًا بنسبة 27% سنويًا، مما يجعلها واحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك حاليًا.

 تتميز الشهادة بإمكانية الصرف اليومي للعائد، مما يمنح العملاء سيولة مالية دائمة.

مميزات شهادة ادخار "يوماتي" من بنك مصر

عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.

تحويل العائد على الحساب الجاري أو التوفير للعميل يوميًا.

وفي حال استثمار العميل نحو مليون جنيه في الشهادة ستكون الفائدة كما هو في الشرح التالي:

العائد السنوي: 1000,000 × 27% = 270,000 جنيه سنويًا.

العائد اليومي: 270,000 ÷ 365 = 739,72جنيه يوميًا.

العائد خلال 3 سنوات: 270,000 × 3 = 810,000 جنيه.

 

 

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