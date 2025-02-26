الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها ولدينا مخزون آمن من السلع

السلع، فيتو
السلع، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم مراجعة المخزون الآمن للسلع الاستراتيجية بشكل يومي، موضحًا أنه عقد اجتماعًا أمس مع محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتموين والبترول والكهرباء لمراجعة احتياطيات السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المراجعة لا تقتصر على مخزون شهر رمضان فقط، بل تشمل أيضًا فصل الصيف المقبل، مؤكدًا وجود توافق كامل على زيادة المخزون لضمان توفر السلع بالكميات المطلوبة.

 

 

وأكد، أن الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 يشهد أرقام إيجابية في الاقتصاد المصري، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشهد زيادة ملحوظة.

وقال: الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية تؤتي ثمارها والاقتصاد المصري في مساره السليم والصحيح.

وفيما يخص الشأن السياسي، شدد مدبولي على أن الملف المتعلق بقطاع غزة يعتبر من أبرز القضايا على الساحة المصرية والدولية.

وأشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد عدة جولات هامة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أولها زيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تم عقد العديد من اللقاءات المهمة.

كما أكد مدبولي أن الرئيس السيسي شهد خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، لافتًا إلى التوافق بين البلدين بشأن إعادة إعمار غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذا التوافق يعكس الدور الكبير الذي تقوم به مصر في هذه القضية، ونقل مواقف الأمة العربية بالكامل.

وأشار مدبولي أيضًا إلى مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية المصغرة بالرياض، حيث تم مناقشة التحضيرات للقمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة في الرابع من مارس المقبل، بهدف التوصل إلى مخرجات مهمة في هذا الصدد.

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