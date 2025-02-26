الناشف يبدأ من 20 جنيهًا، أسعار البلح والتمور في رمضان 2025

أسعار البلح والتمور في رمضان 2025، سجلت أسعار البلح والتمور بالقرب مع حلول شهر رمضان 2025؛ تباينًا ملحوظًا، إذ يختلف سعر البلح الناشف عن الرطب والنصف جاف، فضلًا عن تباين أسعار التمور المعبأة والسائبة.

أسعار البلح

سعر التمور والبلح في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار التمور والبلح في الأسواق، بالتزامن مع قرب شهر رمضان 2025 وهي كالآتي:

اسعار البلح

بلغ سعر بلح ناشف عودة وزن كيلو نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر بلح ناشف فاخر عودة وزن كيلو نحو 42 جنيهًا.

بلغ سعر بلح ناشف جودة عالية عودة وزن كيلو نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر بلح ناشف سكوتي البارون وزن كيلو نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البلح الناشف شامية البارون نحو 22 جنيهًا.

بلغ سعر بلح ناشف البارون وزن كيلو نحو 30 جنيهًا.

اسعار البلح

أسعار التمور في رمضان 2025

بلغ سعر تمور الصحراء زاري وزن 2.5 كيلو نحو 250 جنيهًا. بلغ سعر عجوة الجنيدي عبوة وزن 400 جرام نحو 29 جنيهًا. بلغ سعر تمور صعيدي تمرتنا عبوة وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا. بلغ سعر تمور مجدول تمرتنا وزن 900 جرام نحو 360 جنيهًا. بلغ سعر تمور صقعي تمرتنا وزن 500 جرام نحو 95 جنيهًا.

اسعار البلح

سعر التمور في رمضان 2025

بلغ سعر تمور النجمة وزن 750 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر تمور شوكولاتة بيضاء ولوز نجمة سيوة عبوة وزن 150 جرامًا نحو 47 جنيهًا.

بلغ سعر تمور فاكيوم نصف جاف الصحراء زراي عبوة وزن 250 جرامًا نحو 36.5 جنيه.

بلغ سعر تمور جاف الصحراء زاري وزن 150 جرامًا نحو 22 جنيهًا.

بلغ سعر تمور وادي القافلة وزن 1600 جرام نحو 147 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو تمور مجدول مصري صغير مارفليس نحو 500 جنيه.

بلغ سعر تمور سكري رطب روعة النخيل وزن 3 كيلوات نحو 374 جنيهًا.

اسعار البلح

أسعار التمور في رمضان 2025

بلغ سعر تمور برجي لينا فارم وزن 400 جرام نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر تمور مبروم روعة النخيل عبوة وزن 400 جرام نحو 328 جنيهًا. بلغ سعر تمور عجوة المدينة خمس نجوم وزن 500 جرام نحو 600 جنيه. بلغ سعر تمور لوز 5 نجوم وزن 700 جرام نحو 286 جنيهًا. بلغ سعر تمور الشروق وزن 700 جرام نحو 75 جنيهًا.

اسعار البلح

أسعار البلح في رمضان 2025

بلغ سعر تمور زين الوادي الجديد وزن 5 كيلوات نحو 220 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو تمور جولدن كراون لينا فارمز من 225 إلى 314 جنيهًا.

تراوح سعر تمور مجدول غزال وزن كيلو من 295 إلى 392 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو تمور سعودي القصيم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو تمور مجففة الفرسان نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر تمور شالي وزن 1600 جرام نحو 75 جنيهًا.

اسعار البلح

سعر البلح في رمضان 2025

بلغ سعر تمور نصف جاف توليدو وزن 1225 جرام نحو 72 جنيهًا. بلغ سعر علبة تمور النخلة المباركة وزن 5 كيلوات نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر تمور المفتل القصيم وزن كيلو نحو 199 جنيهًا. بلغ سعر تمور سكري القصيم وزن كيلو نحو 130 جنيهًا.

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