عملة ترامب أوفيشيال الجديدة تربك سوق العملات المشفرة.. وخبراء سوق مال: البيتكوين يجتاح قمما خيالية لأول مرة في التاريخ لتلك الأسباب.. وهذه مخاطر العملات الإلكترونية

عمله ترامب، ارتفعت العملة المشفرة «ترامب أوفيشيال» (trump official) التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 5000% خلال ساعات من إطلاقها أمس السبت.

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كم تساوى قيمة عمله «ترامب أوفيشال» ؟

قفزت قيمة «ترامب أوفيشال» من 4.3 دولار إلى نحو 60 دولارًا، ما تسبب بنزيف للعملات المشفرة الأخرى بما فيها الكبيرة إثر انتقال السيولة إلى شراء عملة ترامب قبل يومين من تنصيبه.



ووفقًا لبيانات «جيكو تيرمنال»، ارتفعت قيمة العملة بنسبة تفوق 5000% خلال الدقائق الثلاث الأولى من الإعلان، وبلغ حجم التداول نحو مليار دولار.



وقال ترامب في منشور عبر حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي: «ها هي عملة ترامب الرسمية الجديدة الخاصة بي، حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه»، معقبًا «انضم إلى مجتمع ترامب الخاص، واحصل على عملة الميم ترامب الآن».

وساد ارتباك واسع في أوساط مستثمري العملات الرقمية بداية، حول ما إذا كان العملة مدعومة بالفعل من قبل ترامب، أم أنه اختراق محتمل لحسابات ترامب في منصات التواصل الاجتماعي.

شعار دونالد ترامب المرتبط بعملته الجديده - فيتو



ماذا تعرف عن عملة ترامب الجديده ؟



استوحى ترامب عملته من صرخته: «قاتل، قاتل، قاتل» بعد نجاته من محاولة اغتيال في حملة انتخابية عام 2024.

وأطلق رمز ( $TRUMP ) بعرض مقداره مليار وحدة، منها 200 مليون متاحة للتداول على الفور، فيما ستوزع الكمية المتبقية تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات، ويسلط النقاش الدائر حول ( $TRUMP )، الضوء على التقاطع المتقلب بين السياسة والعملات المشفرة، حيث يجذب اسم ترامب الانتباه باستمرار في أسواق التشفير.



وقد أثار المشروع بالفعل مقارنات بمجموعة الميم الخاصة بترامب، والتي اكتسبت زخمًا كبيرًا العام الماضي، كما تحمل اسم "$TRUMP"، هي عملة رقمية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أثار ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، كما انها تُصنف كواحدة من العملات المشفرة الحديثة التي تعتمد على تقنية البلوكشين، وتمثل تحولًا كبيرًا في موقف ترامب الذي كان يعارض سابقًا العملات الرقمية.

عمله ترامب - فيتو



أداء العملة بعد الإطلاق



أرتفعت قيمتها بشكل هائل فور الإعلان عنها، حيث بدأ سعرها عند 0.18 دولار ووصل إلى أكثر من 60 دولارًا خلال ساعات.

حققت العملة حجم تداول كبير بلغ قرابة مليار دولار خلال اليوم الأول، كما وصلت قيمتها السوقية إلى عدة مليارات، مما جعلها واحدة من أبرز الأحداث في سوق العملات الرقمية.

تهدف العملة إلى دفع عجلة الاقتصاد الرقمي من خلال اعتماد تقنيات حديثة مثل البلوكشين.

تُعتبر العملة وسيلة لتعزيز شعبية ترامب وقاعدته السياسية، حيث يمكن أن تُستخدم في دعم حملاته أو مشاريعه المستقبلية.

اختيار شبكة "سولانا" يعكس التزام المشروع بالابتكار وتقديم معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة.

تُقدم العملة فرصًا للمستثمرين، خاصة مع تزايد شعبيتها وارتفاع قيمتها بشكل سريع.

البتكوين أكبر مكاسب في العام الجديد لهذا السبب



ومن جانبه أضاف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: سجلت " بتكوين " أكبر مكاسبها في العام الجديد، بعدما أحيت أرقام التضخم الأميركية المطمئنة الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم الأسواق العالمية، كما إن التوقعات بشأن مصير العملات المشفرة بالتزامن مع تولى ترامب الولاية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل العملات الرقمية المشفرة عصرها الذهبي خلال الفترة المقبلة، وقد سجلت عملة بيتكوين أرقاما قياسية خلال الأسابيع الماضية بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا، خاصة أنه وعد خلال حملته الانتخابية لتحويل أمريكا لعاصمة للعملات المشفرة وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة وإنشاء مخزون إستراتيجي من البيتكوين.

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البتكوين - فيتو

القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية

وأضاف لــ "فيتو"، أنه بعد انتخاب ترامب ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية بشكل كبير فقد تجاوزت 3 تريليونات دولار ثلثيها للبتكوين تقريبا بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء العالميين، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم سمحت بتداول العملات المشفرة منها السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ودول تعتبرها قانونية منها أنجولا وتركيا وإيران وكوستاريكا والإكوادور ولبنان والأرجنتين والبرازيل وباكستان وتشيلي وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام ونيوزيلندا.

العملات الرقمية.. افتراضية ولكن !

وأوضح “غراب”، أن العملات الرقمية المشفرة هي شكل من أشكال العملة لكنه رقمي افتراضي وهي مشفرة لتأمين المعاملات ولا تعتمد على نظام مركزي لتسجيل معاملاتها حتى اليوم ولا يوجد سلطة تنظيم مركزية للعملات المشفرة عالميًّا، لأنها تمثل نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من تلك المعاملات، ومن أشهرها البيتكوين التي صدرت منذ عام 2009، وعملة الإيتريوم وعملة لايتكوين وعملة ريبل، موضحا أن هذه العملات تعتمد على نظام تشفير يشارك في نقل وتخزين بيانات العملة بين المحافظ من أجل توفير الأمن والسلامة.

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الدكتور اشرف غراب - فيتو

مخاطر العملات المشفرة

تابع غراب، أن من عيوب العملات المشفرة أنها محفوفة بالمخاطر لأنها معرضة للتقلب الشديد والتذبذب، وتحتاج لمعدلات ونظام أمان عالي لحمايتها من الاختراق والسرقة عند تخزينها، ويمكن استخدامها في التجارة الإلكترونية لشراء السلع والأشياء وبعض السيارات، لكن من مخاطرها مع انتشار الخداع في الكثير من معاملات العملات المشفرة فزادت عدد جرائمها عن طريق بعض مواقع الانترنت الزائفة، والتداول على بعض المواقع التي ينتشر بها المحتالين، إضافة إلى تطبيقات المواعدة وغيرها التي تقنع البعض على الاستثمار في تداول العملات المشفرة فيحتالون على تلك الأموال.

ماكينات البتكوين - فيتو

العملات المشفرة والتحصين ضد الاختراق

ولفت غراب، إلى أن العملة المشفرة ليست محصنة ضد الاختراق فقد سجلت الإحصائيات الرسمية العديد من مخاطرها والخسائر الكبيرة التي لحقت ببعض الشركات الناشئة في العملات المشفرة حدث لها اختراقات، كما أن استثمارات العملات المشفرة تخضع لحماية تنظيمية أقل من الأموال التقليدية والمنتجات المالية التقليدية كالأسهم والسندات، فالاستثمار في العملات المشفرة أحد خيارات الاستثمار الأكثر خطورة كما يراها خبراء المال والأعمال.

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