وزير الاستثمار يلتقي مسئولي شركة اتصالات العالمية لاستعراض استثمارات الشركة الحالية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسئولي شركة اتصالات العالمية، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية، حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات.

واستعرض الوزير أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات لا سيما المتاحة في إطار الصندوق السيادي وبصفة خاصة في مجالات التأمين وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية في مصر.

التيسيرات للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال

وقال «الخطيب»: إن الدولة تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية والهادفة لزيادة تنافسية مصر الاستثمارية وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

ومن جانبهم أعرب مسئولو شركة اتصالات العالمية عن تطلع الشركة للتوسع بالسوق المصرية باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالنسبة للشركة.

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