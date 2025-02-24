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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من عقوبات سوريا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا


وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.

وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلًا عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.

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سوريا الاتحاد الاوروبي العقوبات على سوريا الغاز

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