خبير يكشف مفاجأة بشأن زيادة الإنتاج في المصانع (فيديو)

كشف المهندس أحمد حامد سليمان، استشاري الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، أن مصر استطاعت من خلال إنشاء مركز الحوسبة السحابية ضم الحكومات بالكامل، وأرشفة 400 مليون ملف، وبذلك أصبح لدينا كمًا ضخمًا من البيانات، مؤمنة من خلال استخدام الذكاء الصناعي.

قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر حققت قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا ساهم في الاستعانة بمصر في تشريع قوانين الذكاء الصناعي على مستوى العالم، موضحًا أن مركز الحوسبة السحابية أهل مصر من تطوير أساليب الذكاء الصناعي، خاصة وأن القاهرة تمتلك أجهزة كبيرة وضخمة قادرة على تطوير الخوارزميات والبرامج المستخدمة في مجال الذكاء الصناعي.

مركز الحوسبة السحابية

ولفت إلى أن مركز الحوسبة السحابية يعتبر ذاكرة مصر، وساهم بصورة كبيرة في إنشاء بنية تحتية قوية جدًا من ناحية الأمن السيبراني، والحفاظ على حماية شبكة مصر من أجل الحفاظ على البيانات، بالإضافة إلى تطوير برمجيات الذكاء الصناعي من أجل الحفاظ على التطور والتنبؤ بالهجمات التي قد تتعرض لها مصر، مع العمل على دمج الحكومات من أجل التنبؤ بما يُمكن أن يحدث.

استشاري: الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن القومي

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن القومي والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الذكاء الصناعي يُستخدم في إدارة المطارات بصورة كبيرة، من خلال التعرف على الركاب من خلال تقنية الاستخدام التفاعلي.

وأضاف، أن الذكاء الصناعي يُساعد على تحديد قوية أي شخص مطلوب على قائمة الإرهاب قبل أن يأتي إلى مصر، وليس هذا فقط بل أن أساليب الذكاء الصناعي تستطيع التعرف على الوجوه، وتحديد هوية أي مسافر، ومعرفة ملكية أي حقيبة قد تُترك في المطارات.

ولفت إلى أن الذكاء الصناعي قادر على معرفة أي مواد داخل الحقائب بدون استخدام العنصر البشري بصورة منفردة، موضحًا أن مركز مصر في الشرق الأوسط جيد للغاية، وقادرة على استضافة الكثير من الخدمات التي تقدم في الشرق الأوسط.

استشاري: المصانع المصرية بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج

وأكد أن مصر قادرة على استخدام الدرون أو الأقمار الصناعية في تحديد التربة الصالحة للزراعة، وجميع هذه الأدوات تعتمد على مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك رادار قادر على معرفة ما يوجد تحت الأرض قبل الزراعة أو أي إجراء، وهذا يمنع قطع الكابلات أو كسر أي ماسورة، وهذا يُساعد في تحقيق التنمية على كافة المجالات.

وأضاف، أن استخدم العنصر البشري في الصناعة أصبح منخفضًا بسبب مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذا يُساهم في زيادة الإنتاج بصورة كبيرة، موضحًا أن المصانع المصرية بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة، متوقعًا أن تكون مصر أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع امتلاك القاهرة مركز الحوسبة السحابية.

وأوضح أن مصر تمتلك شبكة أمن سيبرانية كاملة مُعززة بالذكاء الصناعي، وهذا يُساعد على توقع الهجمات السيبرانية التي قد تحدث من خلال تحليل البيانات، وبالتالي تحديد أي مكان يحتوي على ثغرة، وبالتالي التعرض للهجمات.

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