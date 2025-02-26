خبير اقتصادي: نحتاج 17000 مصنع وهذه نسبة مساهمة القطاع الخاص بالناتج القومي

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يُنظم مؤتمرًا إعلاميًا سنويًا للحديث عن إنجازات وقرارات الدولة، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يوفر المعلومات الخاصة بالقرارات المختلفة، ويُساهم في القضاء على الشائعات.

وأضاف "الحسيني"، أن مساهمة القطاع الصناعي ارتفعت من 8 لـ17%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لـ30% من الناتج القومي في عام 2030، وهذا سيكون إنجازًا كبيرًا للغاية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الكثير من الاتفاقات الاستراتيجية بين مصر ومختلف دول العالم، وهذا يفتح الباب للمنتجات المصرية في الكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتطبيق المعايير الأوروبية لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.





خبير اقتصادي: منصة "مصر للأعمال" نجحت في زيادة التصدير

ولفت خلال لقائ ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار" إن الحكومة تفتح الباب أمام الصناع ورجال الأعمال للتعامل مع الجامعات المصرية لدعم الابتكار، مشددًا على ضرورة إعطاء الفرصة لطلاب الجامعات في ابتكار كل ما هو جديد لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف، أن الشباب المصري في 2025 مبتكر ومتطور والبعض منه موجود في وكالة ناسا والكثير من الشركات العالمية، وهذا بسبب ابتكار الشباب المصري العديد من الابتكارات.

الخبير الاقتصادي محمد حمزة الحسيني، فيتو

وأوضح أن مصر أصبحت تتماشى مع الفكر العالمي في مجال التسويق من خلال التحول الرقمي لتسويق المنتجات، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد منصة "مصر للأعمال" التي تحتوي على قطاع يسمى بـ"مصر الصناعة" وتدعو هذه المنصة المصانع للتسجيل، وتتواصل هذه المنصة مع منصة "الخليج الصناعية"، ومنصة "أوروبا الصناعية"، ومن خلال هذه المنصة جاء الكثير من طلبات التصدير للكثير من المصانع المصرية، مشددًا على ضرورة تبني الدولة منصة وطنية، والعمل على تسويق المنتجات المصرية بصورة عالمية.

مصر في حاجة لـ17 ألف مصنع لتحقيق التوازن في الاقتصاد

وشدد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على ضرورة التواجد في المعارض التسويقية بصورة كبيرة ليس فقط للمصانع الكبيرة، ولكن للمصانع الصغيرة أيضًا، لكي تحصل على فرصة للتصدير إلى الخارج وزيادة الناتج القومي.

وأضاف، أن الأسعار في مصر تُقاس بسياسة العرض والطلب، وهذا يعني أن الأسعار تنخفض مع زيادة المعروض، وهذا لن يحدث إلا من خلال التوسع في إنشاء المصانع التي تمنع قيام أي شخص التحكم في قوت المواطن المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية في حاجة لإنشاء ما يقرب من 17 ألف مصنع في كافة القطاعات؛ لإعداد حالة من الاتزان في الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.

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