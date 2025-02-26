بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025، يقدم لكم موقع فيتو بثا مباشرا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغطية حصرية للأهداف وملخص الماتشات.

يحل فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مساء اليوم الأربعاء ضيفا ضد نظيره توتنهام في ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025

ومن المتوقع قيادة عمر مرموش للتشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام توتنهام خاصة مع غموض موقف إيرلينج هالاند.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

وتنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.

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وتسببت الإصابة التي تعرض لها هالاند أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في غيابه عن مباراتي ريال مدريد وليفربول. بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: سافيو، فيل فودين، عمر مرموش.

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025

توتنهام أمام مانشستر سيتي

وتعد مباراة الليلة بمثابة الثأر لكتيبة جوارديولا بعدما تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبيرة على ملعب "الاتحاد" أمام توتنهام بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام ليفربول بهدفين دون رد، بينما فاز توتنهام في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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