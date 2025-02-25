جوارديولا يتحدث عن مرموش ويكشف موقف هالاند أمام توتنهام

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مواجهة توتنهام غدا، الأربعاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة توتنهام ضد مان سيتي، "صفقات يناير كانت جيدة للغاية بالنظر لقصر فترة تدريبهم معنا، خوسانوف وصل ولعب ضد تشيلسي، نيوكاسل، ريال مدريد وليفربول، جدول صعب ومزدحم، إنه لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة ولكن تأثيره جيد على الفريق.

وأكد أن عمر مرموش نفس الشيء، وجونزاليس لعب لفترة أقل لكنه كان جيد للغاية، نحن سعداء وبالطبع ريس أيضا ظهر بشكل جيد عندما شارك لدقائق".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي، سنعرف حالة هالاند الليلة بعد الحصة التدريبية، أتمنى أن يكون لائقا ولكني لا أعرف بعد، أنه يتحسن ولكنه لم يشارك في آخر مباراتين، سنرى يوم غد".

وأشاد جوارديولا بمستوى توتنهام مشيرا إلى أنه فريق رائع، ولديه الإمكانات الفردية، إنهم يلعبون بإيقاع وشدة كبيرة، النتائج تعبر عن أمر واحد فقط، لكن رأيي عن الفريق مختلف".

ورد جوارديولا على الأنباء التي ترددت حول منح الضوء الأخضر أمام كيفن دي بروين للرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي قائلًا، "دي بروين لاعب استثنائي، كان ولا يزال، ونأمل أن يظل كذلك. ما سيحدث يعود له وللنادي بشكل أساسي".

ويلتقي مانشستر سيتي الذي يلعب له الدولى المصري عمر مرموش، أمام فريق توتنهام في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

وستقام المباراة غدا الأربعاء 26/2/2025 في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت مصر.

من المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق عليها المعلق خليل البلوشي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.