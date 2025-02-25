الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بقيادة مرموش وغياب هالاند، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

يلتقي مانشستر سيتي الذي يلعب له الدولى المصري عمر مرموش، بفريق توتنهام في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي تقام على ملعب توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام 

وتقام المباراة غدا الأربعاء 26/2/2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

من المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق عليها المعلق خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لمباراة. مانشستر سيتي وتوتنهام 

حراسة المرمى:إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبدالقادر خوسانوف – روبن دياز – جوسكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – ماتيو كوفاسيتش - سافينيو – بيرناردو سيلفا – جيريمي دوكو.

الهجوم: عمر مرموش.

وهناك احتمالية كبيرة بغياب النجم النرويجي هالاند، عن المباراة لإصابته في الركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز المصري عمر مرموش بيرناردو سيلفا جيريمي دوكو عمر مرموش عبدالقادر خوسانوف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام موعد مباراة مانشستر سيتي مانشستر سيتي وتوتنهام مانشستر سيتي أمام توتنهام

مواد متعلقة

أعلى أجر في العالم، ناد سعودي يرغب في تعيين جوارديولا مديرا فنيا

تصريح مثير من رئيس الخلود قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي

الأهلي يفتقد جهود 7 لاعبين أمام حرس الحدود غدًا

مفاجأة سارة لعشاق برشلونة قبل مواجهة أتليتكو مدريد الليلة

أنشيلوتي يفتح النار على رئيس رابطة الليجا

الأهلي يستقبل منتدى الاستثمار الرياضي

الفيفا يختار شاهندة المغربي بمعسكر محكمات كأس العالم للسيدات

رغم مرضه، الخطيب يزور موقع عمل ستاد الأهلي يطمئن على أعمال التشييد
ads

الأكثر قراءة

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

قصة أغرب واقعة نصب إلكتروني في منصة FBC، عصابة أجنبية استولت على أموال المصريين بخطة من 4 مراحل، ضبط 13 متهمًّا والبحث عن آخرين والضحايا يروون التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

بدءًا من الغد، ارتفاع درجات الحرارة حتى 4 درجات مئوية

عمرو دياب في المقدمة، نجوم الفن يدعمون عمرو مصطفى في محنته الصحية

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

22 مليون يورو تمنع محمد صلاح من الانتقال إلى بايرن ميونخ

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟، أمين الفتوى يجيب

ما حكم صوم الخميس والجمعة المقبلين؟ وزير الأوقاف السابق يحسم الجدل

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية