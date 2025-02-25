بقيادة مرموش وغياب هالاند، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي الذي يلعب له الدولى المصري عمر مرموش، بفريق توتنهام في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي تقام على ملعب توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

وتقام المباراة غدا الأربعاء 26/2/2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

من المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق عليها المعلق خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لمباراة. مانشستر سيتي وتوتنهام

حراسة المرمى:إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبدالقادر خوسانوف – روبن دياز – جوسكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – ماتيو كوفاسيتش - سافينيو – بيرناردو سيلفا – جيريمي دوكو.

الهجوم: عمر مرموش.

وهناك احتمالية كبيرة بغياب النجم النرويجي هالاند، عن المباراة لإصابته في الركبة.

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