الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخوض اختبارا أمام نيوكاسل قبل نهائي كأس الرابطة.. ومانشستر سيتي يسعى لتصحيح أوضاعه أمام توتنهام

الدوري الانجليزي، يستضيف ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ27 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.

ويتربع ليفربول، الساعي للفوز باللقب للمرة الـ20 في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة، والذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، على قمة الترتيب حاليا برصيد 64 نقطة، بعد خوضه 27 مباراة حتى الآن.

ويتفوق ليفربول بفارق 11 نقطة على آرسنال، صاحب الوصافة، الذي لعب 26 لقاء فقط، ليصل بذلك فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، لأكبر فارق مع صاحب المركز الثاني منذ نهاية موسم 2019 / 2020، الذي شهد آخر تتويج لليفربول باللقب، بفارق 18 نقطة أمام أقرب ملاحقيه آنذاك.

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل

ويمتلك ليفربول تفوقا واضحا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

ورغم ذلك، فإن مهمة ليفربول لن تكون سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، الذي اقتنص تعادلا مثيرا في الوقت القاتل 3 /3 من رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، خلال لقاء الفريقين بجولة الذهاب، الذي أقيم بملعب (سانت جيمس بارك) في ديسمبر الماضي، ليتسبب في ضياع نقطتين ثمينتين من رصيد الفريق الأحمر.

وحصل نيوكاسل، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، على قوة دفع جيدة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه نوتينجهام فورست، ليعود لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين عقب خسارته أمام فولهام ومانشستر سيتي.

كما انتعشت آمال نيوكاسل في اقتحام المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف فقط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد.

محمد صلاح يسعي لتحطيم رقم قياسي جديد

ويطمح محمد صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.

وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.

ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، الذي أحرز 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).

وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا للنجم محمد صلاح، بعدما أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.

أرسنال ضد نوتينجهام فورست

وعلي صعيد آخر يخوض آرسنال مواجهة صعبة للغاية أمام مضيفه نوتينجهام فورست، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بعد غد أيضا، حيث يرغب كلا الفريقين في العودة إلى طريق الفوز.

وتلقت آمال أرسنال في المنافسة على اللقب، الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، ضربة موجعة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 في الديربي اللندني، الذي جمعه مع جاره وضيفه وست هام يونايتد، في المرحلة الماضية، أول أمس السبت.

وكانت هذه هي الخسارة الثالثة التي يتعرض لها آرسنال في البطولة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر.

ويسعي المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدم التفريط في أي نقطة أخرى خلال لقاءاته المقبلة، إذا أراد التمسك بآماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويمر نوتينجهام، الذي يراه المتابعون الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، بنفس ظروف آرسنال تقريبا، حيث خسر مباراتيه الأخيرتين أمام فولهام ومانشستر سيتي، لكن نتائج اللقاءات الأخرى ساعدته على البقاء وسط الكبار حتى الآن.

ويرغب نوتينجهام في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل تعزيز موقعه ضمن فرق المربع الذهبي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

مانشستر سيتي ضيفا أمام توتنهام

فيما يحل مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ضيفا بعد غد الأربعاء، على توتنهام هوتسبير، الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ33 نقطة، في مواجهة ثأرية لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي يطمع في رد اعتباره من خسارته القاسية صفر / 4 بملعبه أمام الفريق اللندني في مواجهتهما الأخيرة بالمسابقة قبل 3 أشهر.

ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

تشيلسي يسعي للتخلص من تراجع النتائج

فيما يخطط تشيلسي للتخلص من نتائجه المهتزة، التي تسببت في تراجعه للمركز السابع برصيد 43 نقطة، حينما يستضيف ساوثهامبتون، متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، الذي بات المرشح الأول للهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

واكتفى تشيلسي بتحقيق فوزين فقط مقابل 3 تعادلات و5 هزائم في مبارياته العشر الأخيرة بالبطولة، ليتراجع في جدول الترتيب ويبتعد عن المراكز الأولى، بعدما ظل متواجدا بها في بداية الموسم.

وخسر الفريق اللندني مباراتيه الأخيرتين خارج ملعبه أمام برايتون وأستون فيلا، وهو ما يجعله مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ساوثهامبتون، غدا الثلاثاء.

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون

ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه إيبسويتش تاون، بعد غد، تحت شعار "لا بديل عن الفوز" في ظل النتائج المخيبة التي حققها الفريق الملقب بالشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، مبتعدا بفارق 13 نقطة فقط أمام مراكز الهبوط، حيث حقق 8 انتصارات و6 تعادلات فيما تلقى 12 هزيمة، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم.

وتنطلق المرحلة غدا بلقاء كريستال بالاس، صاحب المركز الثالث عشر بـ33 نقطة مع ضيفه أستون فيلا، الذي يتواجد في المركز الثامن بـ42 نقطة.

بينما تحسنت نتائج كريستال بالاس في لقاءاته الأخيرة بالمسابقة، لاسيما بعدما حقق 5 انتصارات في مبارياته الثماني الماضية، فإن أستون فيلا، اكتسب قوة دفع جيدة للغاية عقب فوزه 2 / 1 على تشيلسي، لينهي بذلك سلسلة عدم الفوز التي عانى منها في مبارياته الخمس السابقة بالبطولة.

كما يلتقي في ذات اليوم وولفرهامبتون مع ضيفه فولهام، وبرايتون مع بورنموث، في حين يلعب برينتفورد مع إيفرتون، بعد غد، وتختتم مباريات المرحلة بلقاء وست هام مع ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 25 فبراير

برايتون ضد بورنموث - 9:30 مساءً

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد فولهام - 9:30 مساءً

تشيلسي ضد ساوثهامبتون - 10:15 مساءً

الأربعاء 26 فبراير

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً



توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً

نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً

الخميس 27 فبراير

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً

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