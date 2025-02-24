الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخوض اختبارا أمام نيوكاسل قبل نهائي كأس الرابطة.. ومانشستر سيتي يسعى لتصحيح أوضاعه أمام توتنهام
الدوري الانجليزي، يستضيف ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ27 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.
ويتربع ليفربول، الساعي للفوز باللقب للمرة الـ20 في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة، والذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، على قمة الترتيب حاليا برصيد 64 نقطة، بعد خوضه 27 مباراة حتى الآن.
ويتفوق ليفربول بفارق 11 نقطة على آرسنال، صاحب الوصافة، الذي لعب 26 لقاء فقط، ليصل بذلك فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، لأكبر فارق مع صاحب المركز الثاني منذ نهاية موسم 2019 / 2020، الذي شهد آخر تتويج لليفربول باللقب، بفارق 18 نقطة أمام أقرب ملاحقيه آنذاك.
ليفربول يتفوق علي نيوكاسل
ويمتلك ليفربول تفوقا واضحا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.
ورغم ذلك، فإن مهمة ليفربول لن تكون سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، الذي اقتنص تعادلا مثيرا في الوقت القاتل 3 /3 من رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، خلال لقاء الفريقين بجولة الذهاب، الذي أقيم بملعب (سانت جيمس بارك) في ديسمبر الماضي، ليتسبب في ضياع نقطتين ثمينتين من رصيد الفريق الأحمر.
وحصل نيوكاسل، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، على قوة دفع جيدة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه نوتينجهام فورست، ليعود لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين عقب خسارته أمام فولهام ومانشستر سيتي.
كما انتعشت آمال نيوكاسل في اقتحام المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف فقط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد.
محمد صلاح يسعي لتحطيم رقم قياسي جديد
ويطمح محمد صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.
وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.
ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، الذي أحرز 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).
وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا للنجم محمد صلاح، بعدما أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.
أرسنال ضد نوتينجهام فورست
وعلي صعيد آخر يخوض آرسنال مواجهة صعبة للغاية أمام مضيفه نوتينجهام فورست، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بعد غد أيضا، حيث يرغب كلا الفريقين في العودة إلى طريق الفوز.
وتلقت آمال أرسنال في المنافسة على اللقب، الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، ضربة موجعة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 في الديربي اللندني، الذي جمعه مع جاره وضيفه وست هام يونايتد، في المرحلة الماضية، أول أمس السبت.
وكانت هذه هي الخسارة الثالثة التي يتعرض لها آرسنال في البطولة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر.
ويسعي المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدم التفريط في أي نقطة أخرى خلال لقاءاته المقبلة، إذا أراد التمسك بآماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.
ويمر نوتينجهام، الذي يراه المتابعون الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، بنفس ظروف آرسنال تقريبا، حيث خسر مباراتيه الأخيرتين أمام فولهام ومانشستر سيتي، لكن نتائج اللقاءات الأخرى ساعدته على البقاء وسط الكبار حتى الآن.
ويرغب نوتينجهام في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل تعزيز موقعه ضمن فرق المربع الذهبي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.
مانشستر سيتي ضيفا أمام توتنهام
فيما يحل مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ضيفا بعد غد الأربعاء، على توتنهام هوتسبير، الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ33 نقطة، في مواجهة ثأرية لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي يطمع في رد اعتباره من خسارته القاسية صفر / 4 بملعبه أمام الفريق اللندني في مواجهتهما الأخيرة بالمسابقة قبل 3 أشهر.
ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.
تشيلسي يسعي للتخلص من تراجع النتائج
فيما يخطط تشيلسي للتخلص من نتائجه المهتزة، التي تسببت في تراجعه للمركز السابع برصيد 43 نقطة، حينما يستضيف ساوثهامبتون، متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، الذي بات المرشح الأول للهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).
واكتفى تشيلسي بتحقيق فوزين فقط مقابل 3 تعادلات و5 هزائم في مبارياته العشر الأخيرة بالبطولة، ليتراجع في جدول الترتيب ويبتعد عن المراكز الأولى، بعدما ظل متواجدا بها في بداية الموسم.
وخسر الفريق اللندني مباراتيه الأخيرتين خارج ملعبه أمام برايتون وأستون فيلا، وهو ما يجعله مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ساوثهامبتون، غدا الثلاثاء.
مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون
ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه إيبسويتش تاون، بعد غد، تحت شعار "لا بديل عن الفوز" في ظل النتائج المخيبة التي حققها الفريق الملقب بالشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.
ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، مبتعدا بفارق 13 نقطة فقط أمام مراكز الهبوط، حيث حقق 8 انتصارات و6 تعادلات فيما تلقى 12 هزيمة، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أكثر جماهيره تشاؤما قبل انطلاق الموسم.
وتنطلق المرحلة غدا بلقاء كريستال بالاس، صاحب المركز الثالث عشر بـ33 نقطة مع ضيفه أستون فيلا، الذي يتواجد في المركز الثامن بـ42 نقطة.
بينما تحسنت نتائج كريستال بالاس في لقاءاته الأخيرة بالمسابقة، لاسيما بعدما حقق 5 انتصارات في مبارياته الثماني الماضية، فإن أستون فيلا، اكتسب قوة دفع جيدة للغاية عقب فوزه 2 / 1 على تشيلسي، لينهي بذلك سلسلة عدم الفوز التي عانى منها في مبارياته الخمس السابقة بالبطولة.
كما يلتقي في ذات اليوم وولفرهامبتون مع ضيفه فولهام، وبرايتون مع بورنموث، في حين يلعب برينتفورد مع إيفرتون، بعد غد، وتختتم مباريات المرحلة بلقاء وست هام مع ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل.
مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 25 فبراير
برايتون ضد بورنموث - 9:30 مساءً
كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً
وولفرهامبتون ضد فولهام - 9:30 مساءً
تشيلسي ضد ساوثهامبتون - 10:15 مساءً
الأربعاء 26 فبراير
برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً
توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً
مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً
نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً
ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً
الخميس 27 فبراير
وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً
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